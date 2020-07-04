大陸重慶街頭，出現一名年輕女子，她坐在長椅上，身邊放著大包小包行李，原以為女子只是稍作休息、或是在等人，想不到她一坐就坐了10多天，除了上廁所之外，女子幾乎不會移動，路人看她雙腳發腫上前關心，但女子堅持絕不離開。

女子坐在長椅除了上廁所幾乎不動(圖取自/風聞新聞)

這名年輕女子，坐在一棟大樓前方長椅上，身邊放有4包行李，女子一動也不動，就只是安靜坐著，不過眼睛卻直盯前方大樓，似乎在等待什麼，附近餐廳的老闆娘透露，女子原本是住樓上的房客，但感情好像出了問題，加上房子租約到期，因此坐在這裡等男友回來。

女子雙腳浮腫(圖片取自/風聞新聞)

女子坐在這裡10多天，幾乎不吃東西，也不會起來活動，餐廳老闆娘覺得不對勁，詢問女子是否需要幫助，她僅回答「男友一直沒出現」、「自己的事自己處理」，拒絕路人的幫忙，最後老闆娘也不好意思繼續追問，只能找媒體幫忙，看能不能快點找到男友。

因為長時間坐在椅子上，女子雙腳開始浮腫，該棟大樓開始調查女子租屋狀況，根據大樓物業管理人員表示，當時租屋只有留下女子資料，男友負責付房租，未留下聯絡方式。最後記者連絡到家人，也找來諮商師試圖與女子溝通，警方說她思緒清晰，只是「有點偏執」，目前女子仍不願離開，堅持等到男友出現為止。

(中時電子報)