華山西峰峰頂舉辦華山之巔·雲海音樂會

西安交響樂團將於7月4日在華山西峰峰頂舉辦「華山之巔·雲海音樂會」，樂團雙管編制70人及合唱團全編制50人齊聚華山西峰峰頂，透過現場直播讓國內外更多觀眾領略華山的自然奇景與文化內涵。

(中時電子報)