直播》華山西峰峰頂舉辦華山之巔·雲海音樂會 18:262020/07/04 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華山西峰峰頂舉辦華山之巔·雲海音樂會 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華山西峰峰頂舉辦華山之巔·雲海音樂會 西安交響樂團將於7月4日在華山西峰峰頂舉辦「華山之巔·雲海音樂會」，樂團雙管編制70人及合唱團全編制50人齊聚華山西峰峰頂，透過現場直播讓國內外更多觀眾領略華山的自然奇景與文化內涵。 代理市府人呢？高雄雜草「報復性」噴發 網暴怒：割草團體呢？ 急著向未來新市長輸誠？高雄市水利局竟無視韓國瑜政績！ 索馬利蘭建交有詐？謝龍介驚：劇本都寫好了 他們真的是海盜！ (中時電子報) #華山 #峰峰 #舉辦 #之巔 #雲海 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 洪水來了！長江中下游水位逼近警戒 9省1市升高應急措施 - 兩岸 「三峽大壩洩洪淹掉鳳凰古城」？ 綠媒挨批改標題 - 兩岸 抓到了？刺傷港警男子機場被捕 身上搜出英使館提供機票 - 兩岸 直播》華山西峰峰頂舉辦華山之巔·雲海音樂會 - 兩岸 陸東南衛視記者遭驅逐離台 國台辦：蠻橫無理打壓 嗆後果自負 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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