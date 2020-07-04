40歲女歌手林凡雖然擁有台灣永久居留權、也在台灣繳稅，不過她卻不符合領取三倍券的資格，令她相當失望，並在私人臉書抱怨「什麼補助都拿不到就對了，那為什麼我要繳稅！」

在台北出生的林凡，父親是馬來西亞人、母親為台灣人，她擁有馬來西亞國籍，也有中華民國永久居留權，在台灣深耕20年的她，唱紅「一個人生活」、「重傷」等經典歌曲，還曾入圍金曲歌后。

林凡在台工作期間，都有乖乖繳稅，不過卻因不符資格而領不到補助以及三倍券，令她失望地在私人臉書PO文「真的很失望之前補助領不到，現在三倍券也領不到，因為我不是台灣人配偶，所以認真在台灣生活工作的外國人什麼補助都拿不到就對了，那（為）什麼我還要繳稅！」

對此，林凡經紀人表示，「在疫情期間，很多人的工作都受到影響，林凡在台灣打拚多年，對這塊土地人事物有深厚的情感，當然希望政府在照顧國民之餘，也能多關注在台灣認真工作，且有依規定繳稅的外國人。」

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(中時電子報)