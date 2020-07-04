司法院下周將舉行人事審議委員會，討論包括連江地方法院院長廖建瑜調回台灣高等法院法官及接任連江地院院長人選等人事異動案，這次的人事異動將牽動1百多名一、二審法官。

連江地院院長廖建瑜回任高本院法官後，將由台中高分院法官王邁揚接任連江院長，其他人事案包括二審法官升庭長、一審法官調任二審法官等人事案；這次人事案比特殊的是一件律師申請再任法官案，將在人審會中一併討論。

(中時 )