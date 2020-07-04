司法院人事審議委員會 牽動百名一、二審法官 18:322020/07/04 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 司法院下周人審會，將討論一、二審法官人事案。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 司法院下周將舉行人事審議委員會，討論包括連江地方法院院長廖建瑜調回台灣高等法院法官及接任連江地院院長人選等人事異動案，這次的人事異動將牽動1百多名一、二審法官。 連江地院院長廖建瑜回任高本院法官後，將由台中高分院法官王邁揚接任連江院長，其他人事案包括二審法官升庭長、一審法官調任二審法官等人事案；這次人事案比特殊的是一件律師申請再任法官案，將在人審會中一併討論。 (中時 ) #法官 #連江 #院長 #二審 #二審法官 也許您會感興趣 社會熱門新聞 桃園萬壽路遇恐怖無人機車 貼緊緊「想抓交替…」 - 社會 勇猛人夫每次「上馬」2小時 人妻下面爛掉噴血 全因他狂吃這個 - 社會 高雄淫窟曝光！他「極樂選妃」大戰2回合腳軟 老司機揭密 - 社會 醫師娘被逮劈腿4男上摩鐵床戰、裸身泡湯 小王曝：做愛50次 - 社會 台女偷吃「黑鮮肉」狂嫌棄 回頭讚台男強勁 網友氣瘋了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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