金寧鄉長楊忠俊帶領鄉親和遊客走入蚵田，一起推動在地的石蚵文化。（金寧鄉公所提供）

古寧頭潮間帶遍布蚵樁，形成「蚵林」的特殊地景。（李金生攝）

楊鎮浯縣長客串「一日蚵農」體驗剖蚵辛勞。（金寧鄉公所提供）

楊鎮浯縣長關懷金大美籍學生的學習和生活情況。（金寧鄉公所提供）

金寧鄉境內遍布明、清古蹟和傳統聚落群、戰役史蹟。（李金生攝）

金門古寧頭以海為田養殖石蚵，遼闊壯觀的「蚵林」形成特殊地景，金寧鄉公所今（4）日推出系列情境活動，縣長楊鎮浯也客串「一日蚵農」體驗剖蚵辛勞，期待饒富人文內涵的主題設計，為600年濱海聚落帶來親子遊客人潮。

走過曾經兩岸烽火的古寧頭，疏落有致的紅磚聚落，在迂迴穿梭的巷弄間，流露一種靜謐的氛圍，繼續往海邊前進，就可看到遍布潮間帶，宛如「海上兵馬俑」的石樁，被譽為金門海岸最壯觀的地景。

這些石樁正是古寧村民世代相傳，以海為田的石蚵養殖區，至今已有430年以上的歷史，每日隨著早潮晚汐，在海水來來去去之間，看盡晨曦晚霞，近年來已成為濱海遊憩景點之一。

金寧鄉公所今推出「古寧親子笑呵呵呵～來當一日蚵農吧!」暑期首場觀光活動，有下海採蚵、剖蚵體驗外，當然也有香噴噴的「蚵仔麵線」美食DIY，以及蚵文化教育訓練等多項單元設計。

楊鎮浯縣長專程客串「一日蚵農」，戴上粗棉手套，拿起蚵刀，在堅硬銳利的蚵殼與鹹鹹的海水味中，體驗粒粒皆辛苦的蚵農日常，還巧遇在金大就讀的美籍學生，親切關懷在金門的生活情形。

金寧鄉長楊忠俊表示，鄉公所規畫結合石蚵產業與遊憩觀光，透過主題活動的舉辦，傳承和深化在地歷史記憶，打造具有強烈地域性的石蚵文化，進一步持續強化地方產業活力，吸引更多遊客走進金寧鄉。

金寧鄉擁有全島最大國家級溼地慈湖，生態資源十分多樣豐富，且轄內遍布明、清古蹟和傳統聚落群、戰役史蹟，在縣府和金門國家公園管理處的規畫下，已是當地最主要的觀光帶，未來發展相當受到期待。

(中時 )