桃園市南崁溪檜稽橋河段，4日下午驚見大量死魚，初估至少上千尾，忠義里長陳永杉痛斥是「人害」。(里長提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市南崁溪檜稽橋河段，4日下午驚見大量死魚，初估至少上千尾，忠義里長陳永杉痛斥是「人害」。(里長提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市南崁溪檜稽橋河段，4日下午驚見大量死魚，初估至少上千尾，忠義里長陳永杉痛斥是「人害」。(里長提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市南崁溪檜稽橋河段，4日下午驚見大量死魚，初估至少上千尾，忠義里長陳永杉痛斥是「人害」，全因水務局便宜行事，疏洪把礫石往兩旁堆，水位降魚群來不及退回主河道釀災，天熱更是臭氣沖天，居民苦不堪言，反映多年都沒下文，怒轟公務員：「只會坐在辦公室吹冷氣領錢！」

水務局對此解釋，通常魚群死亡原因多為天氣熱、溶氧不足、或因下雨水位抬高，水位下降時部分魚群留在灘地來不及退回河道主流深槽等幾種原因，強調水務局每年都會固定辦理河道整理，將主要常流水留在深槽流動，營造生態多樣性的水環境。初步研判這次魚群死亡原因是3種原因混雜，經現場查勘死魚數量約1000尾，因容易造成屍體惡臭，下午已派員完成清理，將持續巡視全流域，環保局也已採樣帶回檢測。

忠義里長陳永杉說，南崁溪彩虹橋順水下方到三元街檜稽橋路段，4日驚見死魚成群，天熱散發惡臭，因緊鄰第一河濱公園，在步道行走運動的民眾都受不了、抱怨連連。

「這是人禍，不是天災！」陳永杉說，因溪水一漲，魚群都會游往兩旁灘地，但水退就深陷灘地而送命，每次都是成千上萬條，直言溪床灘地一定要整平，分段定出水平線，多餘廢沙石都應該載離以利輸洪，但屢屢行文建議都被當耳邊風，導致每年都要上演好幾次。

陳永杉說，忠義里的水環境巡守隊和環保志工多達130餘人，連續5、6年都清不完，感嘆小時候自己就在南崁溪戲水、游泳、抓魚，可說是「被南崁溪養大的」，如今每每看了都會流淚，怒斥水務局敷衍了事，諷刺道：「是看鄭文燦做太好，想把他拉下來嗎？」呼籲正視設計錯誤的問題，還給居民乾淨健康的溪流。

(中時 )