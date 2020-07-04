各小組每人1台chromebook使用，所有資料一目暸然。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市108學年度「活化教學與多元學習課程發表會」，3日在貢寮福容貝悅大飯店登場，邀集40間學校以數位展攤方式，有別傳統以書面資料和大螢幕分享簡報的模式，改由各小組每人1台chromebook使用，所有資料一目暸然，討論更深入也更全面，展現新北發展遠距教學的厚實力。

發表會邀集來自新北市城鄉參與活化課程專案的49所學校，上午數位展攤分4大組進行，採配對及交換輪流分享與觀摩制，內容包括各校課程教學發展過程與成果5至8分鐘影像紀錄，呈現各校面對疫情，仍堅持教學與學習品質而採取的遠距教學、停課不停學、線上學習ing、跨校共備等活化推動策略。

下午的大場次，野柳國小分享以108課綱素養出發的海洋生態校訂課程，澳底國小則以貢寮區區聯合校訂課程「一校就讀五校學習」理念，分享發展移地學習的跨校性活化教學，鼓勵各校進行跨校教學整合分享。主題包括海洋教育多元活化學習、數位遠距教學共備課程，更細緻深入看到活化教學在偏遠學校不同風景。

「所有資訊一目暸然，分享更深入！」澳底國小校長李延昌說，有別於過往會議多以書面資料搭配大螢幕簡報，這場會議則採每組1台chromebook，預先載入各校簡報，可以更深入探討分享和對話。

濂洞國小老師唯聖則說，透過這次和其他4位老師，經過不斷討論、設計、勘查和修正，發展學校校訂課程，運用行動載具輔助學習，讓孩子透過感官與環境互動，從問題中尋找答案，從答案中發現問題，讓孩子從錯誤中學習。」

學生則表示，自己從中學習到組員之間要互相幫忙，也學習到在野外要注意安全，而且從討論中發現更好的解決方法，是跟以前最不一樣的收穫。

新北市教育局長張明文表示，新北市落實課堂遠距教學實力，從雲端課堂出發，參與者均以筆記型電腦為教學與學習載具，營造課堂學習情境，透過數位教學與線上平台即時互動模式，以數位展攤鏈結都會與偏遠學校特色，體驗遠距學校師生相互學習與交流的經驗，翻轉學校對課堂學習與教師進修的模式，建立科技ＡＩ與傳統教學合作的跨域聯盟新契機。

張明文指出，盼透過成果交流，培育「新北市活化種子教師團隊」，儲備活化課程與教學創新及深化任務，為新北教育再創新亮點。

新北市教育局表示，落實十二年國教跨領域、情境脈絡化學習和素養導向的實踐，無論是偏鄉以學校策略聯盟發展在地化脈絡課程，或都會學校以多元閱讀素養發展學生自學力，均能關注學生生活情境學習，用優質的課程發展與教學策略，提升學生學習成功經驗與轉化，落實新課綱中的「自發、互動、共好」理念，成就每個孩子適性揚才與終身學習的目標。

(中時 )