搶攻振興券大餅，台中市文化局集結近百家藝文場館、文創業者或文創小店、咖啡廳，推出「台中百大藝文亮點」專屬優惠，活動從7月15日起將持續至今年底；文化局強調，此活動配合台中購物節，民眾只要在8月底前消費滿500元，還有機會抽精品豪宅、汽車等大獎。

文化局指出，包括台中在地文創業者、街頭藝人市集與文化局所屬場館等都響應活動，紛紛推出超值優惠，民眾可自由選擇適合大人與小孩的親子路線、文化古蹟等資產的深度之旅或文青知性風格、網美路線等。

在文化古蹟方面，走一趟台中放送局、台中市役所或頂街派出所等歷史建築或摘星山莊，都宛如能穿越時光隧道、能感受日治時代至今的文化底蘊，也能參加「牛罵頭遺址文化園區」的暑期考古營隊，沉浸在歷史長河中。

文化局表示，由老針車廠轉型規畫的「布英熊文創館」內有大片草地、溜滑梯、沙坑、小火車、氣墊溜滑梯等遊戲區，館方並特別推出蝶谷巴特DIY帆布包體驗活動，適合親子共遊；另「樂樂木」則以樸實更法篆刻出具設計感的實木製品，值得細細品味。

此外，台中市有不少私房藝文路線，像是台中文學館「幸卉文學咖啡」、「轉角微光文創小舖」或台中市纖維工藝博物館的「天染工坊」，分別能體驗在日式老宅享用咖啡的文青氛圍、繪本文創作品或天然色素套染的服飾等。

文化局強調，畫廊、街頭藝人也都加入振興優惠行列，在畫廊方面，收藏國內知名畫家作品的「松風閣畫廊」特別推出單一品項5折優惠，是喜愛藝文者收藏創作的好機會，另街頭藝人手製的皮雕、金工飾品或創意盆栽等，也都能持振興券消費享有不同折扣，8月底前消費都能參加台中購物節抽獎。

(中時 )