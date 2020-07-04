日前傳出今年的iPhone 12將不附贈豆腐頭（充電器）與有線耳機EarPods，消息傳出後，引發外界熱議，買手機沒有充電頭豈不是要讓果粉另外掏錢，沒錯！陸媒認為，蘋果的心機只有一個：賺錢。

外媒報導，巴克萊分析師表示，iPhone 12將不配備任何充電器，僅附送一條USB-C至Lightning的充電線；與先前天風國際證券分析師郭明錤的看法不謀而合，他認為，由於成本增加，為了將iPhone 12售價維持和iPhone 11一樣，並復製iPhone 11的成功銷售模式，預期iPhone 12會取消附贈耳機和充電器。

郭明錤還表示，蘋果新款20W充電器將在今年第3季量產，外型跟iPhone 11 Pro 系列搭送的18W充電器類似，20W充電器將成為官方配件，提供消費者選購。另外，新iPhone SE的5W充電器也將從2020年下半年取消附贈。

中關村在線報導 ，就算真的不配充電器，消費者是否買單還是由手機價格決定。蘋果出這招最大目的就是為了「賺錢」。

今年iPhone 12的售價推估有兩種趨勢：

一是、售價不變，用省下充電器的成本去彌補5G或其他零組件的成本壓力。

二是、售價下滑，不附送充電器所減少的成本可壓低手機價格，提高產品競爭力。

目前看來，iPhone 12手機價格維持不變的機率較高，畢竟蘋果不是吃素的。

(中時電子報)