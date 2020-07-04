包偉銘3日歡慶56歲生日，他的愛妻劉依純提早1個月替他籌備慶生行程，原本想出國來趟愛之旅，不料因新冠肺炎肆虐全球，只好作罷，他們改計畫6天5夜環台半島之旅，劉依純更送上6位數紅包，希望包偉銘能買自己喜歡的東西，讓他超開心。

包偉銘許下生日願望，「希望現在的疫情能趕快過去讓我們的經濟旅遊都能恢復正常！」至於他的兒子包庭政現在台南做工程監工，日前特別回台北請包偉銘吃飯，結束後又立刻趕到南部工作，兒子也在包偉銘生日當天一過凌晨過12點，兒子打電話、訊息給他，祝生日快樂，身體健康，包偉銘說：「這樣的祝福，我非常的開心，因為他必須一大早起來工作，刻意特別等到午夜12點第一時間給我第一個祝福之後才去休息。」

而包偉銘、劉依純生日之旅造訪墾丁、花東等，包偉銘表示本來和老婆帶漂亮泳褲和泳衣，原訂趟南國風情之旅，他們到墾丁後，看到滿坑滿谷的遊客，驚訝：「人潮塞得太可怕，多數時候只好在飯店裡待著。」他們一路上大啖佳餚，短短2天體重暴增3公斤，最後只好忍痛打消穿泳衣泳褲的游泳行程，包偉銘笑說：「穿上泳褲的那刻，發現褲子居然變小了。」

2人特地造訪台東多良車站，當地天氣炎熱飆破37度，讓劉依純一拍完美照，開玩笑說：「整個人簡直都要融化了。」他們還去關山欣賞夕陽照，不料等到太陽西下後，現場卻漆黑一片，加上身邊的蟬叫聲，讓兩人突然感到一絲恐懼，包偉銘說：「浪漫的背後根本就充滿恐懼。」

(中時 )