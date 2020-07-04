雲林縣北港鎮復興鐵橋塌斷10餘年，即將獲得重生。（柯中元提供／張朝欣雲林傳真）

位於雲林、嘉義2縣交界處、台灣最長的台糖小火車鐵橋「北港復興鐵橋」，因年久失修成為斷橋已10餘年，經中央補助經費整修，近日進行最後細部計畫會勘，將以《現地鐵道橋遺址博物館》為主題，重現昔日風華。

北港復興鐵橋興建於1911年，至今已109年，長度達878公尺，橫跨北港溪連結雲、嘉2縣；1998年台糖小火車停駛，從此無人維護成為斷 橋，雲林縣政府為重現鐵橋風貌，以部分鐵橋為基礎，在北港鎮興建女兒橋，與屬於嘉義縣的斷橋另一端僅相隔不到10公尺。

由於復興鐵橋橫跨雲、嘉2縣且涉及文化資產，雲林縣多次與嘉義縣共同召開文資審查委員會議，2縣都同意盡速完成此工程，讓鐵橋再度成為雲、嘉民眾的往來橋梁，經交通部補助經費，由建築師廖偉立負責斷橋聯結規畫。

廖偉立以《現地鐵道橋遺址博物館》為主題，結合現地遺址塑造紀念性空間、再造臨時車站意象，聯結後鐵道上將增建可供民眾及自行車行走的平台，串聯北港溪兩岸觀光動線，重現搭火車到北港媽祖廟進香的鐵道空間記憶。

北港地方文史工作者柯中元指出，日前廖偉立到復興鐵橋進行細部計畫會勘，強調復興鐵橋一旦完成修復，將與現有的女兒橋、空中廊道連成一線，銜接大同路、華南路抵達北港糖廠，再現台糖小火車載運甘蔗與旅客的路線，讓時空再回到從前。

(中時 )