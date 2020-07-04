雲林縣農民大學4日在虎尾鎮農博生態園區舉辦結訓典禮，共有100名菁英農民獲雲林縣政府頒發農業經理人證書，未來縣府將與虎尾科技大學合作，課程加入更多智慧科技元素，藉由強化「農業力」提升國內外的競爭力。
雲林縣政府為讓農業向下扎根永續發展，特別重視農民教育，第10屆農民大學4日舉辦結訓典禮，至今已有1082名菁英農民順利結訓，取得農業經理人證書，形成一股新氣象「農業力」，對雲林縣農業的深耕發展有一定的幫助。
雲林縣長張麗善表示，為了讓農民教育更提升，今年農業大學將進行轉型創新，成為「智慧農業大學」，課程注入更多智慧科技元素，讓農業與時俱進，相關課程由虎尾科技大學受託辦理，7月起陸續開課。
智慧農業大學第1階段「一條龍產業技術課程班」，分別在縣內特色作物地區開設果樹（斗六）、蔬菜（二崙）、稻米（虎尾）、雜糧（北港）、養殖（口湖）、友善農業初階（斗六）、農產品加工及食品安全衛生（虎尾）等7門技術課程。
第2階段「主題式專業職能課程班」，開設市場通路、智慧科技、品牌創意、休閒服務、機械設施、友善進階、食品安全衛生及加工技術初階及進階等8門專業職能課程。
張麗善強調農業是雲林的主流價值，縣府積極規畫雲林農業朝6級產業化發展，從1級生產、2級加工、3級行銷，藉此開創農業永續經營，讓農民得到更好收入，暢通國內外行銷通路，開創智慧農業首部曲。
(中時 )
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