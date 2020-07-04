彰化市公所發出說明通知書和申請書，擬將敬老禮金發放方式改為匯款、定點發現金雙軌並行，不料引發部分長者誤解，反彈砲轟。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市公所今年起擬將重陽敬老金，改為直接撥匯入郵局帳戶，月初發通知單與申請書後，竟引發不少老人反彈，認為發現金「最有感」，不必改。公所澄清是誤解，敬老金發放未來長者可自由選擇領現金或入帳戶，且能視需求彈性更改。

領現金好？還是款項直接入帳好？彰化市每年共發2次敬老金，包括每年重陽節配合縣府在1000元敬老禮金外、加碼發放500元，另外春節前夕70歲以上老人，則有6000元敬老金；過去都是由歷任市長、偕同里長與里幹事，在各里定點發放現金，繼喜氣、又熱鬧滾滾。

近來傳出公所規畫從今年重陽節起，敬老金不再全部透過里長、里幹事發放，改部分直接匯入郵局帳戶，暨安全、方便又節省人力；不料，紙本通知單申請書都印好，由里鄰長發到各戶，卻有長者憤慨要求「領現金，感覺比較好」，最後只能遵循民意，收回成命。

有市民說，里長、里幹事突然登門發通知單，要長輩填寫申請書和郵局帳號，引發怨言，直言領現金比較好，質疑為何要改？不少里幹事只好連連賠不是，還默默把申請文件收回。也有人指，一堆人排隊等領現金，既麻煩又累人，而且還不安全，當然是轉帳最方便，不用勞師動眾。

社會課長孫培富強調，通知書在於給長輩們自由選擇，郵局匯款或定點發現金可2擇1，未強制規定，若長輩未來想再改變領取方式，也可直接於作業前夕告知公所調整，保留彈性。

依戶政所數據統計，今年6月份彰化市65歲以上人口達3萬6473人，70歲以上2萬2638人；換算重陽節就要發出5470多萬元，春節前更要發出1.35億元，每次都還得出動警方護鈔。台中市全區目前都已全面改匯款，員林市公所2016年起也改採匯款、領現金雙軌並行，當年也曾引發誤解，如今僅3成長者選擇領現金，因成效良好，埔鹽鄉近年也跟進辦理。

(中時 )