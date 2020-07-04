指考第2天最後一節課是數甲，北市高中數學科教師群認為這份考題可以很明顯鑑別出高分群，除了觀念要清楚，還要有一定的計算能力，一般學生不容易在80分鐘內做完整份考卷。比較特別的是通常非選因為要手寫，是比較難的，但這次剛好相反，多選比非選還難。

大考中心主任周兆民表示，到指考第2日數甲考完為止，行動電話違規累計20件。

闈內高中教師認為今年數甲考題涵蓋所有3顆星主題，多選題考概念，單選、選填及非選擇測驗計算能力；整份考題文字平鋪直述，沒有冗長或題意艱澀的試題。

中正高中教師林榮福、陽明高中蘇順聖、成功高中劉國莉表示，學生很習慣從第1題開始寫，教師們常跟學生說，做題前可以先花1、2分鐘掃一下全部題目，先寫比較有把握的；如果這次學生有這樣做，就會發現非選雖然出題靈活，但沒有想像中的難，可能心裡會比較安定，分數會比較高。不過今年非選命題有引導考生，小題之間彼此連貫，跟去年、前年模式一樣，對學生很有幫助。

林榮福也表示，數甲通常素養題比較少，強調純數學。今年素養題有4題（單選1、2；選填C；非選1）。

他補充，這幾年的數甲難度差異性不大，但今年試題比去年難，更要求考生的計算能力。教師們建議每年試題難易度保持穩定。

(旺報 )