梁赫群上由黃子佼主持的八大綜合台《一個都不能少》，梁赫群提起心中影響他最深的老師，開玩笑形容：「很兇、長得很怪異，這次來其實是想對他提起訴訟！」沒想到他說的正起勁時，老師便從教室後門帶著藤條現身，威嚴模樣嚇壞在場同學。

梁赫群被爆料在學時期荒謬事蹟，例如聽到「壁虎」兩字，就會將自己貼在牆上當壁虎、考試考八分時，還英雄式的歡呼，開心的像得影帝一樣跟大家揮手，因而有「梁8分」的綽號。梁赫群無奈說：「他們就是講一些我從來都沒有做過的事情，然後再栽在我身上啊！」

節目中，老師分享學生時期的梁赫群，形容他不受教，「有一次他違反校規，好不容易逮到他後，我就請他媽媽到學校，用棍子鞭了他七下」。梁赫群聽後嚷嚷：「你看，這種慘絕人寰的事他都做得出來，是不是真的很兇！」當老師被問如果要用幾句話來註解，會怎麼形容梁赫群？老師表示：「走錯行，從小我就覺得他是導演人才，他應該當名導演，而不是在這裡當『小丑』，進綜藝圈根本就是短視近利，為了賺快錢！」逗趣的形容讓黃子佼感覺也「中槍」，下一秒便與梁赫群作勢要走，「走了走了，他就不喜歡主持人就對了，當小丑很偉大耶！不錄了啦」。 直到節目最後，梁赫群感性表示：「我跟老師感情很好，是老師在我懵懂無知時幫我找到了方向，不管今天誰來問我，我都會說『沒有老師，就沒有今天的我』。」

(中時 )