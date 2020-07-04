據數據公司Wealth-X發布的《2020億萬富豪普查》（Billionaire Census 2020）報告，亞洲地區再此證明是超級富豪搖籃，去年亞洲新增的超級富豪人數，居全球之冠。

亞洲超級富豪2018年在金融市場大震盪的洗禮下，身家受到重創縮水，去年終於擺脫低潮重振聲威，無論是超級富豪人口或總財富皆見大幅增長。

去年亞洲億萬富豪的總數，相較2018年的677人，成長12％至758人。該區億萬富豪總財富，也年增11％達2.4兆美元。

而其中又以中國孕育出最多億萬富豪。截至目前中國有342位億萬富豪，比前一年增加20％，中國也成了全球億萬富豪第2多的國家，僅次於美國。

去年印度的億萬富豪數年增6％達87人，是亞洲第2多，在全球排名第8。亞洲億萬富豪第3多的國家是新加坡，在全球排名第15，去年年增15％達45人。

(工商 )