新冠肺炎疫情延燒半年，香港樂壇心臟及地標的紅磡體育館，截至3日止，已近200天沒有舉行任何活動，且全港其他表演場所的演出也全面叫停，不單只是歌手無法踏上舞台，更影響逾千名香港演藝相關從業人員及其家計；為了幫助大家度過困境，繼許冠傑、郭富城線上開唱募款，陳奕迅（Eason）也加入義唱行列，將於11日舉辦網路慈善演唱會。

許冠傑是第一位發起募款活動的香港藝人，除了個人率先捐出25萬港幣，並於4月首辦線上演唱會，為燈光、音響等失業技師籌款紓困，緊著5月再由郭富城接棒募款，率近百名舞者於線上演唱會中唱跳一小時，活動後一周內即獲善款逾400萬港幣；如今再獲陳奕迅挺身而出，Eason感性表示：「疫情有多壞大家預計不到，明日是新的一頁，是一個新開始，大陽總會升起，好與不好也會過去。」

Eason此次線上開唱非但不收酬勞，更邀請眾多音樂界好友一起設計節目內容，演出時間分成兩部分，將橫跨破曉時分及日落黃昏，首先於上午6點在戶外直播約半小時，再於當天下午5點移師室內，先重播早上的演出片段，接著再直播室內演出半小時；面對這次疫情重創各地民生，Eason鼓勵多一點正向思考：「希望大家有信心、有勇氣，相互扶持共渡難關」。

陳奕迅11日為慈善募款開唱。（環球提供/資料照）

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