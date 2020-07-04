趙薇近日疑似將過往合照刪除，不免令人聯想已離婚。(圖/ 摘自築夢者之龍形天下微博)

趙薇2008年和移居新加坡的大陸富商黃有龍註冊結婚，兩人有一個寶貝女兒「小四月」，結婚多年一直是眾人眼裡的幸福夫妻。前年卻爆出他們因空殼交易被調查，上個月黃有龍又驚傳欠8億債，而趙薇近日疑似將過往合照刪除，不免令人聯想已離婚。

因電視劇《還珠格格》在亞洲地區爆紅的趙薇，不僅是演藝事業有好表現，更積極投資其他產業，還被大陸網友封為「女版巴菲特」，她又有一名富商丈夫黃有龍，夫妻資產加總羨煞不少人；但上個月黃有龍遭傳出被香港名媛蔡一鳳討債8億元，一度搞失蹤，後來才出面表示這些都是假消息。

不過，有眼尖網友發現趙薇和黃有龍婚姻生變，近期趙薇持續拍攝各大綜藝節目，經常在社群平台PO出家人、朋友或美食照等，但卻沒看到丈夫黃有龍；另外最詭異的是，趙薇以前曾曬出2張照片，分別是和丈夫牽著女兒、情人節收到黃有龍送的玫瑰花，都無故消失，讓網友猜想「他們離婚了」。

(中時電子報)