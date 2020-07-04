中華企業射箭聯賽2年下半季在4日開打，台南射箭隊在彭家楙個人賽開季4連勝帶動下，以5比0大勝寒舍集團，寫下企箭2年和台南射箭隊隊史上首場「完勝」紀錄，也是企業射箭聯賽開打以來的第8場「完勝」紀錄。

比賽在國立體育大學射箭場展開下半季暨第6輪，台南射箭隊5比0「完勝」寒舍集團隊後，總積分18分躍居第一，台中銀行隊和協會青年隊16分緊追在後，原領先的新竹愛山林隊15分落居第4，寒舍13分，凱撒隊12分。

首場由上半季同為13分的台南射箭隊和寒舍集團隊捉對廝殺，台南射箭隊一樣派出「扛霸子」彭家楙打頭陣，彭家楙沒在客氣，7比3拿下開季4連勝，也讓寒舍林佳恩的連勝數字在「3」打住。

第2點台南隊洪晟皓1比3、3比5兩度落後寒舍魏均珩，追成5比5後加射，第一箭雙方10比10，二度加射，由洪晟皓以10比9勝出，6比5逆轉勝魏均珩。

第3點混雙台南射箭隊羅正偉／葉昱琛6比2再勝，第4點女團彭家楙／葉昱琛／古芸飛6比2又贏，壓軸的男團羅正偉／李金糖／陳昭升4比4加射後以29比28險勝，拿下最後1點勝利。

台南射箭隊教練張富鈞說：「大家都很棒，李金糖進步特別多，上半季他常出現6分箭，賽前我開玩笑說再射6分箭就巴他頭。」李金糖笑說：「之前太想贏結果肌肉僵硬反而失常，今天想說上半季那麼爛就放開射，反而表現較正常。」

4日另兩場比賽結果都是4比1，分別是台中銀行勝凱撒隊，以及協會青年隊勝新竹愛山林隊，其中協會青年隊戴宇軒和隋昀瑾聯手在個人賽與混雙貢獻3點勝利。

(中時 )