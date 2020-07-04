新北警林口分局3日晚間獲得線報，埋伏跟監一名姜姓毒品通緝犯時，發現他藏匿在板橋光華街一處民宅，於是派員前往查緝，但在住處勘查時，卻發現屋內一片「靜悄悄」，破門而入後，驚見姜嫌與另外10名男子在現場搖頭晃腦開毒趴，但離奇的是現場卻沒音樂，卻滿桌毒品，事後才發現原來現場全是瘖啞人士，員警這時才恍然大悟，戲稱這是查獲過史上最安靜的毒趴。

林口警破史上最安靜毒品趴，驚見10名瘖啞人無聲搖咧搖，國光客運熱心派專車協助運送嫌犯。(戴志揚翻攝)

林口警破史上最安靜毒品趴，驚見10名瘖啞人無聲搖咧搖，國光客運熱心派專車協助運送嫌犯。(戴志揚翻攝)

警方在3日晚間接獲線報在板橋區有毒品通緝犯姜嫌窩藏，並販賣毒品安非他命供喑啞人士吸食，遂前往查緝。經現地查訪且與屋主聯絡確定後，由屋主開門進入屋內，發現姜嫌與10名喑啞人正在客廳開毒趴為其中一人慶生，警方在桌上發現毒品安非他命2袋（0.21g、0.42g)、吸食器及海洛因香菸，遂將在場11名犯嫌依據毒品危害防制條例移送新北地檢偵辦。

由於警方無法調動多輛車載運這群開毒趴的瘖啞人士，熱心的國光客運為感謝泰山分駐所為新北市治安的努力，便主動提出願意派車協助派出所將嫌犯移送至林口警分局集中管理。

林口警分局呼籲，一旦上了癮，吸毒者要面對的不止是身體的損害，最可怕的莫過於既痛苦又冗長的戒毒過程，請勿以身試法！

(中時電子報)