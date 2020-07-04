這塊雞排看起來好美味可惜不能吃，美國一名女子艾蜜莉亞（Amelia Rude），在網路上分享一張「炸雞排照」，完美的麵衣、厚切的肉塊，讓網友看了食指大動，直呼好想咬一口，結果這張厚切雞排照片「根本不是食物」！

水晶長的像厚切雞排(圖片取自/@ameliarude twitter)

艾蜜莉亞是一名珠寶商，她分享的雞排照其實是一塊水晶，因為外表太像食物引起網友熱議，感覺隔著螢幕就可以聞到香味，許多台灣網友馬上想到故宮博物院收藏的「翠玉白菜」與「肉形石」，幽默留言說台灣應該出錢把這塊「雞排水晶」買回來，當作國寶。

而這塊雞排水晶，其實是由「紅色方解石」組成，這種碳酸鈣礦物亦是地球上常見的礦物之一，像是大理石、石灰石，都含有這些基礎成分，這種水晶一般被認為可以疏通身體堵塞，增進能量。

「紅色方解石」在網路上爆紅，艾蜜莉亞感到相當意外，「我知道這塊水晶很特別，沒想到竟然會引發熱烈討論」，不過艾蜜莉亞目前沒有打算出售這塊水晶，並表示歡迎大家到她的珠寶店逛逛。

(中時電子報)