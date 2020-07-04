權珉娥曬出因不堪霸凌自殘的照片。(取自權珉娥IG)

韓國性感女團AOA日前再爆醜聞，前成員權珉娥在社群網站揭露自己遭隊長申智珉霸凌長達10年的悲慘命運，還秀出手腕上怵目驚心的自殘疤痕，要求對方道歉。歷經1天時間，申智珉的態度也180度大轉變，從一開始以「小說」2字暗諷權珉娥指控為子虛烏有，稍早又PO出一篇文章向權珉娥道歉，「雖然簡短的文字並不能包含一切，對不起，也很抱歉，都是我帶領團隊上的不足，我錯了。」

權珉娥昨日踢爆在AOA時期遭到隊長申智珉霸凌長達10年，震驚韓國粉絲。事後AOA經紀人更帶著成員包括申智珉前往權珉娥家中長談，權珉娥回憶當時情景，表示智珉一開始還氣沖沖地進門，還喊著刀在哪裡，怒喊是不是自己死了就算了的態度讓她相當無言，而智珉的道歉更是讓她覺得毫無誠意，但即便如此她還是接受了，也答應成員們不會做出傻事。

稍早申智珉也在社群網站PO出最新文章，公開向權珉娥道歉，「儘管昨天哭了，乞求了，再哭了，我想也不能輕易化解一直以來積累起來的瑉娥對我的感情，真的很抱歉。」間接承認霸凌一事。

申智珉道歉全文：

雖然簡短的文字並不能包含一切，對不起，也很抱歉，都是我帶領團隊上的不足，我錯了。在感到後悔和負罪感的同時，我認識到一起度過的時間裡沒能好好理解瑉娥，也沒能細心觀察。儘管昨天哭了，乞求了，再哭了，我想也不能輕易化解一直以來積累起來的瑉娥對我的感情，真的很抱歉。

小時候當時的想法是認為我們團隊應該只向工作人員或外部展現出好的一面，雖然20多歲初期，但僅憑這樣的想法在帶領團隊方面我好像是一個非常缺乏人性的隊長。

很抱歉引起了爭議，沒有條理寫下的文字也很抱歉，還有，最重要的是為了我們兩個付出很多努力的我們成員以及瑉娥，真心感到抱歉。

(中時電子報)