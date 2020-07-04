賴清德：台美合作打出滿貫全壘打。摘自賴清德臉書

賴清德：台美合作打出滿貫全壘打。摘自賴清德臉書

今天是美國獨立紀念日244週年，美國在台協會在台南球場舉辦的「美國日！紅不讓」；受邀參加的副總統賴清德表示，台美共同的核心價值就是自由和民主，期待雙方在既有堅實基礎上，強化台美在全球議題的合作，打出滿貫全壘打！

賴清德今在臉書表示，Happy 4th of July！！美國在臺協會特別在獨立紀念日的今天，於台南棒球場舉辦美國日紅不讓活動，以棒 牽起台美情誼。

他說，棒球，是美國家庭生活的一部分，也是台灣的國球，而擔任美國國慶日開球嘉賓的旅美球星王建民 和郭泓志，在大聯盟都有亮眼的表現和貢獻，是台美最佳棒球大使。

他指出，台美關係近來全方位深化，進行多項實質合作，無論是兩岸及區域安全、經濟議題、全球夥伴關係，一直到今年三月外交部和AIT共同發布「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，可以說是真朋友真進展。

賴清德表示，今天前來祝賀美國生日快樂，也再次表達，台美共同的核心價值就是自由和民主，台灣將持續堅定站在民主國家陣營中，為其他追求民主、繁榮的國家，樹立榜樣，期待雙方在既有堅實基礎上，強化台美在全球議題的合作，打出滿貫全壘打！

台灣旅美大聯盟球星王建民 和郭泓志，受邀參加美國在台協會 舉辦的「美國日！紅不讓」活動擔任投、打開球嘉賓，象徵台美關係紅不讓！

(中時 )