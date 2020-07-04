台北市長柯文哲（右三）南下屏東縣崁頂鄉，為台灣民眾黨支持的鄉長補選候選人廖國富（左三）站台拉票。（潘建志攝）

屏東縣崁頂鄉長補選將於7月11日投票，選前黃金星期六台北市長柯文哲特地南下崁頂，為台灣民眾黨支持的候選人廖國富站台拉票。柯指出，崁頂鄉以農業為主，台北市則是台灣最大的農業消費市場，若廖當選，他可以協助將農產品銷往台北。

崁頂鄉長補選3名候選人均以無黨籍參選，民眾黨支持31歲的廖國富是台大森林環境暨農業經營管理學系畢業，主打青年返鄉從政。4日舉辦「團結之夜」活動，包括柯文哲，民眾黨立委蔡壁如、張其祿，學姊黃瀞瑩都到現場站台。

柯文哲致詞時指出，政治很簡單，就是選一個正常的人而已；像這次選舉有個候選人，因為樂樂養雞場的事，仗著議員太太就對公務人員大小聲。有錯就要改，不能做錯事的人還比人家大聲，所以崁頂鄉需要個正常的年輕人當鄉長。

柯表示，崁頂有40％從事農業，台北市是台灣最大的農產消費地，有台北農產公司，如果廖國富當選，他一定會協助將崁頂的農產品銷到台北，也會將台北市長的治理經驗複製到崁頂，以最短的時間縮短崁頂的城鄉差距，希望大家給廖一個機會，也給自己一個機會。

廖國富則大打政見牌，表示他若當選，會以農業專業發展崁頂農產品牌，推動精緻化農業，也會在崁頂建造公有市場，並解決崁頂焚化爐及溫水游泳池的問題。另外將推動中小學學費免費、裝設冷氣；增加社區關懷據點經費及設立老人醫療專車等。

(中時 )