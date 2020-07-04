白沙屯媽祖5日凌晨2時15分起駕，蔡英文總統今在臉書表示，每年媽祖遶境、進香，都是台灣的大事。今年謝謝大家配合防疫有成，讓重要的信仰活動還是能順利舉辦。

總統說，今天半夜，就是白沙屯媽祖和山邊媽祖 啟程進香的大日子。「去年我跟著進香走一段路，做媽祖的香燈腳，今天也再次回來參拜，向媽祖祈求國泰民安，四時無災」。

她說，祝福所有參與進香的朋友，在持續落實防疫新生活的同時，也都可以健康平安。媽祖信仰讓大家不分彼此團結在一起，就是台灣能度過一次又一次挑戰的重要原因。

(中時 )