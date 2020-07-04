白沙屯媽祖今夜起駕 總統：感謝大家配合防疫有成 19:432020/07/04 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 白沙屯媽祖今夜起架，總統：感謝大家配合防疫有成。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 白沙屯媽祖5日凌晨2時15分起駕，蔡英文總統今在臉書表示，每年媽祖遶境、進香，都是台灣的大事。今年謝謝大家配合防疫有成，讓重要的信仰活動還是能順利舉辦。 總統說，今天半夜，就是白沙屯媽祖和山邊媽祖 啟程進香的大日子。「去年我跟著進香走一段路，做媽祖的香燈腳，今天也再次回來參拜，向媽祖祈求國泰民安，四時無災」。 她說，祝福所有參與進香的朋友，在持續落實防疫新生活的同時，也都可以健康平安。媽祖信仰讓大家不分彼此團結在一起，就是台灣能度過一次又一次挑戰的重要原因。 (中時 ) #媽祖 #進香 #總統 #白沙 #防疫 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷免後狂拆韓國瑜建設？高雄市工務局說話了 - 政治 何庭歡節目驚爆：當韓國瑜幕僚 曾發生這件事！ - 政治 國民黨打陳菊 他扣應直言陳揮文嚇一跳：這是直播ㄟ - 政治 ECFA對台灣真的沒用嗎？羅智強爆驚人真相 - 政治 昔激動喊廢監院...這2人如今竟被提名監委 網：厲害了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。