主要演員莫子儀、白潤音、陳淑芳、是元介、姚淳耀均出席首映會。（粘耿豪攝）

【即時新聞】台北電影節《親愛的房客》世界首映，監製楊雅喆，導演鄭有傑，莫子儀、陳淑芳、白潤音等演員出席。(粘耿豪攝)

導演鄭有傑4日率演員莫子儀、陳淑芳、白潤音、是元介、姚淳耀、王可元、沈威年出席《親愛的房客》世界首映，日前是元介被拍到與李千那一起上健身房，當時女方經紀人稱兩人關係是友達以上、戀人未滿，今問男方兩人新進度，他低調說：「一開始就是好朋友，沒有新的進度要分享，運動本來就是很好的事，把生活過好。」

片中莫子儀與姚淳耀飾演一對同志情侶，鄭有傑透露因最早選定莫子儀，就想像如果自己是莫子儀，會喜歡怎樣的類型？於是就選了外形「得人疼」的姚淳耀，且兩位男演員私下是朋友又是同校畢業，也曾一起演戲，所以相當有默契，光是眼神就能交流，姚淳耀提到有一場戲兩人要含情脈脈看著彼此，拍攝時鄭有傑一直沒喊卡，姚淳耀看著看著，竟浮現出「要不要親下去」的想法。

除了同志情，飾演一家人的陳淑芳、姚淳耀、是元介、白潤音也各有親情戲，問陳淑芳對婆媳關係的看法，她說自己沒有遇過很緊張的婆媳關係，也不把自家媳婦當媳婦，而是當成女兒。已故演員吳朋奉也有參與演出，首映會鄭有傑特別為他保留座位，「因為他沒看過，最後一次跟他見面他說想看，這是應該的。」電影10月23日上映。

(中時 )