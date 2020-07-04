南投縣宏仁國中校友會，首任理事長由縣議員林芳伃擔任；縣長林明溱4日出席校友會第一屆幹部就職授證典禮，頒發印信及理事長當選證書給林芳伃，並逐一為理、監事授證，過程熱鬧隆重。

國中校友會授證，包括立委馬文君、許淑華，埔里鎮長廖志城，縣議員陳宜君、葉仁創、簡賜勝、蕭志全、曾振炎、石慶龍、廖文賢、及副議長潘一全服務處主任黃明輝等人都出席致意；林芳伃也致贈獎助學金給宏仁國中管樂儀隊，鼓勵學弟妹認真向學，積極開創未來。

林明溱說，宏仁國中在歷任校長用心經營下，辦學績效卓越，培育出相當多的社會菁英，校友分布海內外，欣見校友會正式成立，未來希望在林理事長帶領下，吸引更多校友返鄉參與，並以傑出校友的成功經驗分享，鼓勵學弟妹認真向學，勇敢挑戰自我。

林芳伃表示，宏仁國中創校迄今50年，在歷屆校友的努力推動下，第一屆校友會正式成立，未來將成為校友平台，凝聚校友向心力，匯集資源，共同關心母校教育，扶助學弟妹向學，為南投培育更多優秀人才，貢獻社會。

馬文君和許淑華也表示，期許在林理事長帶領下，凝聚力量，成為學校和家長會的後盾，讓宏仁國中更好，成為學弟妹學習的典範。

(中時 )