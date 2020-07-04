美國前國安顧問波頓新書《事發之室（The room where it happened）》內容披露，川普不但把台灣當筆尖，且背棄庫德族後，下一個拋棄的對象有可能就是台灣。而香港媒體《亞洲週刊》也指出，波頓新書一箭三鵰，川普中了波頓的圈套。

《亞洲週刊》分析，波頓為了推動鷹派戰略，不但對川普挖苦諷刺，更是激怒川普，而川普為了澄清自己不是波頓書中所講的那種人，將會對於大陸採取更加強硬的立場。如此，波頓無異一箭三鵰，不但新書大賣，更一掃被川普辭退的怒氣，還讓白宮的對大陸政策，被波頓牽著鼻子走。

《亞洲週刊》也評價，川普與波頓強烈自戀，雙雙互損，毀了美國核心價值與領導地位。尤其，書中談到台灣對於川普來說就像一個筆尖，一旦需要，就可能會拋棄台灣，讓「棋子」變成「棄子」。

《亞洲週刊》強調，這對於台灣來說是一項警訊，不能把一切希望都壓在川普身上，必須要面對一但民主黨總統參選人拜登當選之後的局勢。

文中最後提到，美國目前已經2500萬人失業；到了11月總統大選時，估計新冠肺炎死亡人數將衝到20萬人；反種族主義浪潮掀起「美式文革」。但是川普與波頓互動，卻成為惡性循環，毀了美國在國際賞的領導地位。

(中時電子報)