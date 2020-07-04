陝西省考古研究院在西安、咸陽兩市之間的西咸新區韓家村發掘出一座完整的隋代家族墓園— —隋代王韶家族墓園。該墓園埋葬王韶家族數代七人，是目前所見的規模最大的、保存最完整的隋代墓園兆域。

該墓園由方形圍溝和7座墓葬組成，圍溝形成的墓地界域南北長147.7米，東西寬138.5米，面積21360平方米，是目前所見的規模最大的、保存最完整的隋代墓園兆域。

墓園內埋葬王韶、王韶嫡長孫王弘、北周原州刺史王楷（王韶祖父）長子王顯、王楷長孫王仕通等數代七人。其中，M1王韶墓規模最大，等級最高。系地面有封土的7天井雙室土洞墓，全長60米，深13.6米，其規模僅次於潼關稅村隋代壁畫墓，遠高於已發現的普通隋墓。

該墓被盜嚴重，墓室內共出土各類隨葬品67件（組），散亂分佈在墓室和壁龕內，器形可辨有武士俑、鎮墓獸，騎馬俑、立俑及陶豬、陶雞等。另有少量墓誌殘塊，無法復原。

王韶字子相，《隋書》有傳，世居京兆，北周至隋履立軍功，在隋任并州長史、項城公，先後輔助晉王廣和秦王俊鎮并州，頗受隋文帝信賴。煬帝即位，追贈司徒、尚書令、靈豳等十州刺史、魏國公。

(中時電子報)