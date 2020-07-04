曾經旅美的台灣棒球好手王建民，4日為美國在台協會在台南市立棒球場舉辦的「美國日，紅不讓！」慶祝活動開球。（李宜杰攝）

美國在台協會4日在台南市立棒球場舉辦「美國日，紅不讓！」慶祝活動，包括副總統賴清德（前排右六）、美國在台協會處長酈英傑（前排右五）及多位部會首長皆出席觀賽。（李宜杰攝）

今日（4）為美國國慶日，美國在台協會（AIT）今年特別移師台南舉辦「美國日，紅不讓！」慶祝活動，邀請台灣棒球好手王建民、郭泓志「回鄉」合體開球，甚至還有因經歷翻拍成影集「通靈少女」而暴紅的劉柏君擔任主審，吸引大批民眾湧入台南市立棒球場，現場氣氛嗨翻天！

美國人相約欣賞棒球比賽向來是慶祝獨立紀念日的一大傳統，AIT往年在台則以舉辦年度酒會慶祝。今年有感於台灣防疫有成，AIT特地南下舉辦慶祝活動，並帶來統一獅對上中信兄弟的精彩賽事，讓台灣民眾感受一下美國國慶日的熱鬧氣氛。

美國在台協會處長酈英傑下午致詞時，首先肯定台灣防疫成績亮眼，為全世界極少數還能舉行職業運動比賽的地方。酈英傑還說，活動除慶祝美國國慶日，還要慶祝美台對棒球的熱愛，並稱未來會持續昇華美台間的友誼。

今日下午輪番唱完美國、中華民國國歌後，即由王建民開球、郭泓志打擊，高志綱擔任捕手，並由去年獲「國際奧會女性與運動獎」的劉柏君擔任主審，為精彩賽事揭開序幕，現場氣氛相當熱烈。談及回鄉開球，郭泓志笑稱「以前在球場幫忙撿球棒」的畫面歷歷在目；王建民則說，回到昔日練球場地，很開心也備感親切。

今日下午開球後，隨即展開由統一獅對上中信兄弟的比賽，AIT也贈送現場1000位球迷「美國日，紅不讓！」紀念上衣，不少人甚至當場換上衣服、熱血觀賽。AIT說，盼此活動能彰顯台美緊密友誼，共享雙邊民主價值。

(中時 )