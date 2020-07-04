美國在台協會（AIT）今日（4）下午在台南市立棒球場舉辦「美國日，紅不讓！」棒球賽，讓台灣民眾感受美國人慶祝國慶日時的傳統活動，並由王建民、郭泓志回鄉開球。今日包括副總統賴清德、國安會祕書顧立雄、衛福部長陳時中等人皆南下觀賽，其中，新任台灣駐美代表蕭美琴也出席活動，當媒體追問何時出發美國時，蕭美琴笑回「快了！」

今日出席人士包括外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、交通部長林佳龍、科技部長吳政忠、中研院院長廖俊智及台南市長黃偉哲等人。

賴清德今日開場前首先祝賀美國「生日快樂」，並盼透過活動讓台美關係更緊密，不論是防疫、經濟、國家安全、教育等方面都能「往前邁進」，2國愈來愈好。

另外，日前由總統蔡英文任命擔任駐美代表的蕭美琴也出席活動，她首先表示自己熱愛棒球，經常關注在美國大聯盟發展的「台灣之光」。至於何時出發駐美？蕭美琴表示，有持續與AIT處長酈英傑針對各項業務交換意見，並笑稱「快了，快了！」

黃偉哲今日表示，台南一直是台灣的棒球城市，棒球與市民生活密不可分，傳遞努力不懈的精神，因此球賽不僅是台美共享的價值，更是台南人的生活寫照，並稱很開心AIT能選中台南作為國慶慶祝場地。黃也說，雖然今年受新冠肺炎影響，減少了台美間直接往來，但所幸仍可透過視訊、甚至是球賽，維持友誼。

影片：https：／／youtu.be／SabXVM91WwI

美國在台協會,蕭美琴,賴清德,黃偉哲,陳時中,林佳龍

(中時 )