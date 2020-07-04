廖志城（左）和蔡培慧，關心演習林樹木健康情況。（廖志晃攝）

埔里鎮公所舉辦「花卉風情，農村再現」活動。（廖志晃攝）

埔里鎮長廖志城（右），幫農民促銷。（廖志晃攝）

國立中興大學在埔里鎮市區的演習林（實驗林），已是民眾重要遊憩場所，埔里鎮公所4日舉辦「花卉風情，農村再現」活動，也希望能夠代管演習林；行政院中辦執行長蔡培慧則表示，將繼續努力與興大協商促成好事。

埔里鎮是全國花卉產業重鎮，但受到新冠肺炎疫情衝擊，花卉消費量下降超過3成，花農 損失慘重！因此，埔里鎮公所於7月4日到19日，在中興大學演習（實驗）林，舉辦「花卉風情，農村再現」活動，假日並推出文創市集，邀請小農、園藝、咖啡甜點及社區美食設攤，希望刺激消費，並且提供民眾安心防疫旅遊的好去處。

埔里鎮長廖志城表示，感謝行政院中部聯合辦公室執行長蔡培慧的協助，與在地花農、社區，大量運用當季國產天使花，在演習林鋪設花毯，營造繽美景；並且安排導覽解說人員，向遊客推廣埔里花卉、農村特色、優質農產等。

蔡培慧表示，興大演習林是埔里民眾重要聚集地，也是農夫市集的基地，更是最適合推動綠色產業的場域；她曾經拜訪中興大學，表達希望代管演習林的地方民意需求，但是，興大傾向辦活動時可以出借，但是平時仍由興大自行管理，因此，她將會持續與興大溝通，並且與廖志城鎮長聯袂拜訪興大，希望能夠促成這件好事。

(中時 )