中國大陸一連5天在南海軍演，美國也將在4日美國國慶當天起，派2艘航艦前往南海，進行海軍近年來最大軍演，雙方是否擦槍走火爆發衝突引關注。國民黨主席江啟臣晚間受訪表示，國民黨願意支持台灣精進國防武力，但也要避免可能意外的擦槍走火；台灣的安全靠的不光是自己而已，也必須成立意外防止機制。

對於美中明天將在南海區域各自軍演，江啟臣表示，最近台海之間，不管是北京派共機繞台，甚至是美方增加此區域的演習，的確對台灣的國防構成很大壓力，國民黨願意支持台灣精進國防與相關國防武力，但也要避免可能意外的擦槍走火。

江啟臣說，美中之間軍事演習，實在很難預料會發生什麼樣的事情，這也是改委會兩岸新論述中，維護台海安全是很重要支柱，台灣的安全靠的不光是自己而已，也必須與對岸建立預防機制，因此提出意外防止機制。

江啟臣解釋，當雙方軍機軍艦執行任務，為了避免意外的擦槍走火，必須要有事先通報機制，才不會產生誤判，美中之間過去曾經簽署類似的備忘錄，由於美中因素複雜，因此成立機制是有必要的。

(中時 )