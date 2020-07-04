新冠疫情肆虐，美國確診病例連續三天刷新紀錄，周五（3日）超過5.6萬人確診再度創下單日新高，死亡人數逾13.2萬人。儘管美國疫情持續惡化，經濟復甦面臨多重阻礙與巨大不確定性，但美股為何頻創新高？專家認為，聯準會祭出暴力救市措施，是力挺美股的大魔王。

經濟數據亮眼是推高美股大漲的原因之一。美國非農就業人口暴增480萬人，改寫史上單月最大成長，5月和6月非農就業人數暴增，對市場來說是很大的驚喜，但美國經濟學家卻吐槽說，「只有疫情獲得控制，這才是真正的驚喜」。

白宮公衛權威佛奇稍早警告，若美國不積極從自身做好防疫，全國單日確診很可能飆破10萬大關。

美國疫情惡化，經濟重啟計畫受到阻礙，但美股為何不受影響，那斯達克還衝破萬點大關的新天價？

上海證券報報導，財信研究院副院長伍超明指出，市場充裕的流動性讓美股估值居高不下，聯準會（Fed）擴表規模超過2008年金融海嘯期間的2倍，且疫情衝擊使得勞動生產率下降，資金進入股市的意願強烈。

另一方面，美國加速重啟經濟，市場對未來經濟復甦後企業獲利抱持樂觀期待，而美國6月製造業（PMI）指數回升至榮枯線上方，進一步帶動投資人的樂觀情緒。

此外，市場預期未來Fed將持續祭出強有力的刺激措施，一旦股市出現崩跌，Fed也將出手救市，這些因素都在支撐美股不斷走高。

(中時電子報)