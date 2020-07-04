空軍司令部今天表示，上午共機短暫入侵我方西南空域防空識別區（ADIZ），空軍對其實施廣播驅離。這次是6月9日以來，共機第10次侵入我方防空識別區。空軍司令部強調，對於台灣周遭海、空域情勢，均利用聯合情監偵作為掌握並適當應處，以確保空中飛航安全，但未公布共機的機型。

台灣的國防部公布的訊息顯示，此次為解放軍軍機今年第17次進入台灣空域。對上一次為周五（3日），解放軍派軍機在台灣北部空域外圍飛行。

(中時電子報)