共機上午入侵我方西南空域防空識別區 6月9日以來第10次侵擾 20:182020/07/04 中時電子報 郭匡超 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機又襲擾西南空域，圖為中共殲10型戰機。(圖/本報資料照，翻攝網路) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍司令部今天表示，上午共機短暫入侵我方西南空域防空識別區（ADIZ），空軍對其實施廣播驅離。這次是6月9日以來，共機第10次侵入我方防空識別區。空軍司令部強調，對於台灣周遭海、空域情勢，均利用聯合情監偵作為掌握並適當應處，以確保空中飛航安全，但未公布共機的機型。 台灣的國防部公布的訊息顯示，此次為解放軍軍機今年第17次進入台灣空域。對上一次為周五（3日），解放軍派軍機在台灣北部空域外圍飛行。 (中時電子報) #共機 #防空識別區 #空軍司令部 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷免後狂拆韓國瑜建設？高雄市工務局說話了 - 政治 香港國安法上路 名嘴稱這些人竟然跑了 - 政治 何庭歡節目驚爆：當韓國瑜幕僚 曾發生這件事！ - 政治 國民黨打陳菊 他扣應直言陳揮文嚇一跳：這是直播ㄟ - 政治 王浩宇找里長遊說反罷免 遭中壢里長當場打臉 網笑：根本活該 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。