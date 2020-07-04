英國政府首波入境「免隔離國家」名單中，台灣包含在內。另據政府高層透露，日本、越南可望成為下一波對台鬆綁入境的國家。

新冠肺炎疫情仍在蔓延，台灣並未在歐盟「安全國家」旅客入境名單中。但是英國將台灣納入第一波安全名單，也就是說時，台灣旅客10日入境英格蘭地區時，可免除隔離14天的檢疫。未來會有哪些國家對台灣旅客進行入境鬆綁管制？據《東森新聞雲》報導，政府高層透露，下一波可望是台灣人最喜歡去觀光的日本和越南。

根據日媒報導，日本政府最快7月中旬進行第二波放寬入境，對象包括中國大陸、韓國及台灣。至於越南，越南考慮對連續30天沒有社區病例的國家，在7月底重啟國際航線，優先名單中包括台灣，越捷航空表示，預計7月中要恢復台越定期航班。不過據越南民航局長丁越勝（ Dinh Viet Thang ）表示，旅客入境後仍需自費到指定地點隔離14天。

(中時電子報)