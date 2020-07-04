藝壇大老柯耀東（左），參觀程雪亞畫展。（廖志晃攝）

程雪亞《筆耕繪心》水墨創作展，吸引雅士欣賞。（廖志晃攝）

聞名遐邇的水墨畫家程錫牙（雪亞），曾經任教於台中一中及各大學，但最初在埔里國中任教長達10年的歲月，讓他奠定繪畫志業；經過40多年，他回到埔里推出《筆耕繪心》水墨創作展，與藝友交流，並呈現累積半世紀的繪畫功力。

程錫牙原訂2月間，在埔里鎮立圖書館田園藝廊舉辦畫展，由於新冠肺炎因素延期，4日正式登場，包括立委馬文君，南投縣局副局長郭仁賓，以及藝術家柯耀東、簡銘山、孫少英、柳炎辰、黃義永、廖述麟、梁坤明、許民盛、林富源、洪澄清、陳士侯、王昌敏、王昌淳、陳耀銓、陳立詮，還有南投縣觀光產業聯盟協會總顧問楊樹煌，及縣議員葉仁創等人都共襄盛舉。

程錫牙表示，他在1978年到埔里國中任教美術，期間加入眉之溪畫會，常與同好交換教學心得及繪畫技巧，那段在埔里切磋琢磨的歷程，正是他職場生涯及繪畫志業的黃金萌芽時期，因此，選擇埔里展出，既是回饋故里，也是要就教於老同事及藝友；因為平常除了寫生，就是畫出心中對於周遭環境的感觸，因此，以《筆耕繪心》為展出主題。

程錫牙表示，此次展出主要包括「心盈」系列的觀音大士、彌勒佛等宗教圖像；「風水」系列瀑布、山勢、雲霧等；「花鳥」系列寫意及鉤花點葉技法創作，如牡丹、荷花及梅花等；「寫生」作品則是遊走名山大川的創作。

程錫牙數十年來創作不輟，參與比賽得獎無數，畫作在海內外各地美術館、藝廊展出，更獲收藏於台灣美術館、歷史博物館、國父紀念館等；而他在各時期的代表作，無論山水、花卉、人物等，都遵循傳統繪畫精神與筆墨精髓，並結合生活與民俗，透過畫作表達出對社會的關懷，因此，總能引發觀賞者的共鳴。

(中時 )