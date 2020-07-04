宜蘭縣議會「保護頭城釣魚台」辦公室成員昨晚突襲，搭乘漁船出海保釣，但因違反漁船船員管理規則，未出海就被海巡人員阻攔。對此，國民黨主席江啟臣晚間受訪表示，政府單位不願意支持並協調出海護主權事宜，才會造成保釣人士必須用這樣的方式，顯示政府並不支持漁民出海護主權與漁權，相當令人遺憾。

江啟臣晚間出席革實院講習班營隊，與學員近距離對話前受訪表示，在釣魚台事件上面，對於民間支持保釣行動，國民黨都給予支持，在這過程中，宜蘭縣議員蔡文益也有找相關單位，並透過立法院協調出海，但很遺憾的是，政府並不願意支持，才會造成他們必須用這樣的方式，顯然政府並不支持漁民出海護主權與漁權，相當令人遺憾。

江啟臣說，面對主權爭議，絕對寸土不讓，不管是哪一個國家侵犯我主權，政府都應該站出來捍衛主權，如今蔡政府不站出來，漁民與民間團體欲出海護主權與漁權時，結果卻阻擋出海，痛批「到底捍衛主權的事情是誰來做？」，外交部應該給國人清楚交代。

江啟臣強調，他相信捍衛釣魚台主權的保釣行動，也不會因此而停止，主權伸張不容沉默，也不容靜默，他再次對於保釣人士以及為國家伸張主權的民間團體，表達支持之意。

至於黨中央與黨團後續行動，江啟臣說，除了要求蔡政府必須要找日本駐台代表表達抗議，也要召回駐日代表謝長廷返台說明，若蔡政府不找他回來，未來開議以後，可以透過委員會邀謝回來報告與說明。

江啟臣指出，無論如何，政府面對主權被挑戰之際，若都不表示任何意見，也不表達抗議，其他人或其他國家就有可能得寸進尺，「對國家傷害的不光是主權而已，一定還有涉及主權等相關權益」，對於釣魚台風波，國民黨一向主張主權在我，唯有伸張主權在我，才有可能和別人談擱置主權爭議。

(中時 )