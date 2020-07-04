詐騙集團以貸款名義騙取民眾個資及銀行帳戶等，警方呼籲勿輕信。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

台中一名從事旅遊業的28歲吳姓女子，日前收到自稱銀行貸款專員的手機廣告簡訊，對方誆稱可協助信用不佳、無勞保薪轉者辦理低利紓困貸款，吳女因急需現金週轉，便依簡訊上的LINE ID與對方聯絡，對方表示會協助吳女美化信用紀錄，吳女便將名下3本銀行存簿連同提款卡、密碼、身分證影本寄給對方，過了幾天卻赫然發現3個帳戶都被通報為警示帳戶，這才知道自己淪為詐騙集團人頭，趕緊報警。

刑事局指出，目前在拚紓困振興之餘，更要提防詐騙集團混水摸魚行騙，民眾可善用「1988」紓困振興專線洽詢政府提供的各類紓困貸款及振興補助方案，切勿輕信來路不明的民間融資廣告。

此外，振興三倍券已自1日起開放預購登記，民眾除應慎防歹徒以收購或出清三倍券的名義進行假網拍詐騙，也要注意冒充三倍券加碼回饋活動的網路釣魚簡訊，年長者則要小心歹徒以代辦三倍券請領、返現事宜而趁機騙取個資、手續費，有任何疑問可隨時撥打165反詐騙專線查詢。

(中時 )