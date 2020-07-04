香港都市相傳只要裝碗盛白飯，喃喃自語唸著對方名字，並持單支筷子敲碗100下，就能夠招到死去亡魂前來。1組外景主持團隊，為了塑造恐怖氣氛，特別到1棟廢棄多年的醫院大樓取景，不料敲到第100下時，2位主持人各別在他們身上發生奇事，同行的攝影大哥察覺有異，立即拉著大夥迅速離去。但是為時已晚，隔天2位主持人分別嘴巴斜歪口水直流及錯亂發瘋進了精神病院。

位於香港的繁華城市旺角，充斥著新舊交替的建築物，其中1棟廢棄多年的醫院大樓。據本地人說法，裡頭是多數探鬼愛好者發生慘劇的場地，因為裡頭曾有大量病人身患絕症不甘而死，也有無法醫治的輕生病人，而且也充斥著詭異的磁場氣氛。

1組外景主持團隊，為拍攝靈異節目而進入此大樓取景，此團隊共有3人，分別為男女主持人和1位攝影師。男主持人為讓節目逼真聳動，他以身作則拿了1個特大碗，持單筷規律敲打，當他敲到第100下時，卻發覺無法控制，敲碗速度異常快速，此時掌鏡攝影大哥發現，站在1棵樹旁的女主持人突然顏面失調，嘴巴歪斜，口水直流，不斷哭泣，她的長髮像是有人從背後拉扯般，永無止境的往後面走去，攝影大哥趕緊將鏡頭往上移，卻毫無任何收穫，眼見現場各種詭異狀況，攝影大哥當機立斷拉上2位主持人趕緊離開拍攝現場，然而3位工作人員，卻沒有在離開現場時，進獻供品給招魂來的鬼，讓2位主持人日後遭受到鬼怪事上身。

為了壓驚拍攝現場的詭異遭遇，一行3人在旺角的某家麵攤吃飯休息，女主持人用餐時提及，剛才她看到1位長的像喪屍的人撫摸著她臉，而且不斷靠近，也聞到那人嘴裡的口臭味；另一方面男主持人則表示，他在敲到第100下時，他竟看到像是電影裡的喪屍群，不斷拐腳往3人的拍攝地點緩慢前進，他雖嚇得半死仍知道不能有任何的表達，否則鬼會知道已經看到他們了！用完餐時，攝影大哥安慰大夥，趕緊回去洗澡睡覺，明天上班就會好些了！

攝影大哥回到家後，將拍攝的片段剪輯完成，便進入夢鄉。但他竟然夢到不久前與2位男女主持人前去廢棄醫院的場景。夢裡的攝影大哥已經攀爬到1棵大樹上，他看到自己與2主持人的拍攝景點，此時女持人所站的背後樹竟吊著1個人，臉部7恐流血，懸空的雙腳不斷往女持人的背後踢去；而在男主持人所敲碗的對面大樓，他看到1位臉部血肉模糊的人，不斷反覆的從高處跳下的場景，就在此時攝影大哥驚醒起來，原來是鬧鐘響了，已經要上班的時間。

進辦公室時，攝影大哥卻聽到人事表示，同行的2位男女主持人今天都請假。3天後，他仍是不見2位的蹤影，他擔心打電話關切，卻得知那次出外景後，女主持人的顏面神經徹底失調，嘴巴斜歪一邊，口水仍不斷直流，甚至無法正常講話，目前在醫院接受治療中；而男主持人則開始變得情緒不穩定，講話顛三倒四，字句相黏一起，已被送往精神病院緊急治療。

(中時電子報)