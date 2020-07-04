日本東京都知事選舉5日舉行，雖然外界普遍預料，在沒有勁敵的狀況下，現任知事小池百合子應可成功連任。但東京周六（4日）新增約130件新冠肺炎確診病例，連續3天新增破百，造成小池的選情可能生變。

小池在疫情期間應對出色，也積極控制東京疫情，她強調，確診人數增加是因檢測數量增加。有分析認為，本屆選民人數是迄今最多，有機會刷新歷來最多票數紀錄，當選者也可能拿下超過433萬票。但由於疫情尚未平息，有人認為，投票率可能不到5成。

1名43歲男性選民受訪指，年輕人對到底要投票支持哪個候選人感到迷惘，他也重提小池政治生涯最大爭議之一，也就是2016年東京都知事選舉期間爆出的開羅大學學歷造假事件，認為校方雖已公開其畢業證書，仍有偽造學歷嫌疑。

本屆東京都知事選舉共有22人參選，創下紀錄。《朝日新聞》上月底的民調顯示，東京民眾對防疫的滿意度高達63%；《每日新聞》的選舉民調則顯示，小池的支持度達51%，將其他參選人如宇都宮健兒（10%）、山本太郎（8%）、小野泰輔（7%），立花孝志（2%）等遠遠拋在後面。

(中時 )