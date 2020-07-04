2020台南畫世代動畫影展 首獎《西瓜肚籽 Watermelon》

由台南市政府主辦的「台南畫世代動畫影展學生徵件」，至今已邁入第3屆，號召學生用動畫說府城故事。今年的百件投稿作品中，由來自彰化的動畫師蔣富翔所製作的《西瓜肚籽》抱走頭獎。儘管蔣富翔來自彰化鹿港，但動畫中出現的兌悅門、六甲西瓜與府城形象相符，故事情節也深受評審青睞，獨得頭獎獎金30萬元。

台南市政府今日（4）在台南新光影城舉辦頒獎暨作品發表記者會。抱走頭獎的是來自彰化的41歲動畫師蔣富翔，此次作品《西瓜肚籽》，描述兒時祖母警告「偷吃西瓜不吐籽，肚子會長西瓜」的有趣回憶，勾勒祖孫間天倫情。至於故事場景設定，蔣富翔提到，某次造訪台南兌悅門時深受著迷，因此才會相中兌悅門，並笑稱為了拍攝動畫，多次實地考察兌悅門，盼重現府城古都韻味。

今年第二名由台灣藝術大學學生作品《偷懶一下》獲得，第三名由台中科技大學學生作品《夕遊》獲得；佳作得獎4組，分別為台南應用科技大學作品《府生若夢》、南台科技大學作品《海之憶》、崑山科技大學作品《妖鯨王國姓》，與台中科技大學作品《江江江江》。

特別獎「最佳角色」、「最佳美術」與「最佳技術」獎項則由南台科技大學獲得，作品分別為《府城爭霸》、《線》、《願Hope》，「最佳劇情」則由台南應用科技大學獲得，作品為《府生若夢》。

「2020台南畫世代動畫影展學生徵件」於去年6月開放投件，號召全國大專院校以上學生組隊參加，共有18所學校、逾百件報名投稿。經過1月初審後，從中選出20組入圍，歷經4個月創作，於5月決審作品，並於今日授獎。台南市副市長許育典表示，盼透過年輕世代的創作、想像，呈現城市多元面貌與在地特色。

(中時 )