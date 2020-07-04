中華民國空軍百年建軍史特展於今（4）日開幕，國民黨主席江啟臣在臉書回憶空軍建軍史指出，蔣宋美齡被外界譽為「中華民國空軍之母」，她生前最喜愛的胸針，就是飛行胸章，代表她對於建設中華民國空軍的重視。

江啟臣表示，國民黨與空軍的重要淵源，不僅是國父孫中山博士的「航空救國」，還有本黨總裁蔣中正先生親自兼任在民國23年改制成「航空委員會」的委員長、總裁夫人蔣宋美齡女士擔任秘書長。民國35年「航空委員會」改制成空軍總司令部（部址在南京市），原委員會主任委員周至柔上將出任中華民國第一任空軍總司令。

江啟臣說，蔣宋美齡女士被外界譽為「中華民國空軍之母」，因為她在「航空委員會」秘書長任內，親力親為，從黃埔軍校挑選學員送訓飛行，設立航空學校與維修製造廠，建設軍用機場兩百多座，為對日抗戰的空中武力奠下基礎。

而且，受美國教育、英語流利的蔣夫人，還親筆致函美國陳納德（Claire Lee Chennault）先生，邀請他來中國擔任空軍顧問。後來，陳納德參加了在上海、南京等地的對日空戰，更在昆明招聘美籍飛行員前來助我抗日，成立了名聞中外的「飛虎隊」（Flying Tigers）。

並且，蔣夫人生前最喜愛的胸針，就是飛行胸章，代表著她對於建設中華民國空軍的重視，以及後來空軍健兒在抗日剿共、保衛台澎金馬時，為國家所做的犧牲奉獻。

江啟臣強調，中華民國空軍傳承百年，國民黨與有榮焉！

(中時電子報)