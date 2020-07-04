大陸與印度先前在邊境地區爆發流血衝突，兩國關係持續緊張。外媒3日報導，印度已決定將大陸巨企華為踢出該國的5G網路建設計劃。印度電力部當日亦宣布新規定，要求印度企業從大陸進口電力設備和零件前，須先取得政府許可。

俄媒引述消息來源報導，印度電信部長普拉薩德（Ravi Shankar Prasad）近日主持1場高層級會議，主要討論來自大陸的網路釣魚威脅和5G技術問題，最後普拉薩德決定把華為踢出該國的5G計劃。消息人士稱：「華為已經出局了，沒有針對華為的5G測試。」然而，最終決定權仍然在總理莫迪手上。

英媒則報導，印度電力部宣布該國將檢查包括大陸在內所有國家進口的供電相關產品，確認是否構成網路威脅。當局將檢查是否有任何嵌入式惡意軟體、木馬程式或網路威脅，以及是否遵守印度標準。電力部長辛格（R.K. Singh）表明，將禁止從大陸及巴基斯坦進口任何電力設備，不能為殺害印度士兵的國家創造就業。

(中時 )