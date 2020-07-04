曾任北市議員，現為電視名嘴的楊實秋，他的兒子上月26日深夜在忠孝東路小巷等朋友時，剛好遇到邱姓、黃姓兩名男子喝醉在吵架，不料邱、黃認為楊子在偷拍，竟拿球棒攻擊楊，楊被擊中頭部後，氣憤奪下對方球棒反擊，雙方最後互告傷害，楊還因怒罵對方五字經，再吃一條公然侮辱官司。

楊實秋的兒子日前與兩名醉男在巷弄發生衝突。（陳鴻偉翻攝）

警方指出，楊的兒子上月26日晚間10時許，在忠孝東路一段70巷等朋友，這時邱、黃兩名醉男正因細故在路邊爭執，楊看了兩人一眼，卻被對方認為楊在偷拍，於是轉向楊理論、口角。

兩人嗆楊：「關你什麼事？」、「你偷拍什麼？」楊反嗆：「誰在拍你啦？」最後邱拿預藏的球棒攻擊楊的頭部，楊在盛怒下奪下對方球棒，朝邱姓男子反擊，並怒罵對方五字經。

轄區警方獲報後到場，將3人制止帶回，最後邱、楊互告傷害，邱還再告楊1條公然侮辱，楊實秋稍事後也前往警局了解狀況，全案正由檢警偵辦中。

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(中時電子報)