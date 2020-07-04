今年指考數學甲是10年來最難，補教老師認為，高三內容考42分，相當重。全國高級中等學校教育產業工會表示，多選題第5題及第6題微積分題目，好像是在考大學數學系學生，這種題目出現在指考並不適當。

補教老師林名揚說，今年數學甲試題看似計算量不大，卻是不容易作答，尤其多選題第5題、第6題考微積分，非常難，考生觀念不清楚的話，無法作答，許多中等程度的考生，可能會在這兩題「遭遇重傷害」。

林名揚進一步說，多選題第4題考向量，但考生若將平面上的三點看成三角形，就會判斷錯誤，因為此題的三點是在同一直線上，跟傳統的考法很不一樣，題目很靈活。

「高三內容就考了42分，若加上高二選修則高達50分。」林名揚說，如果考生高三下學期都在忙申請入學，沒有仔細讀5、6冊的內容，這次一定考不好。他認為，今年數學甲是10年來最難，預估頂標僅65分，比去年降2分。

全中教表示，今年數學甲試題中偏難，且多題不符合指考檢驗學生表現的目標設定，是份令人惋惜的試題。題目難度分布沒有安排妥當，計算量也是難以捉摸，因此會有蠻多按部就班的學生可能大受打擊。

全中教指出，多選題是本次最困難的大題，尤其多選第5題及第6題問題的範疇，幾乎是針對數學系學生在做的問題討論，第五題利用高斯進行無理數的分析，讓不熟高斯函數運算的學生無從下手，更別說觀察到[nθ]／n與nθ／n關係的討論，而多選第六題雖為微積分第一基本定理的應用，但中間過多資訊及引導，最後還要對於不定積分後常數的可能做判斷，讓每個選項困難度大增。

(中時 )