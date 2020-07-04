台南就業中心今年首次為應屆畢業生辦理「履歷競賽」，今日（4）舉辦頒獎典禮暨徵才活動，最終由國立高雄應用科技大學應屆畢業生周妤臻奪得冠軍及5000元禮券。台南就業中心主任胡瑞娟表示，履歷表如同個人行銷廣告，如何將自己的優勢，讓人資一眼就看到，是撰寫履歷表的目標。

台南就業中心今日下午於德光里活動中心舉辦頒獎典禮暨徵才活動，現場共有12家廠商設攤、300個工作職缺，吸引超過200人到場報名。另，現場同時還有履歷健檢諮詢、勞動部「3萬元青年就業獎勵」諮詢服務，協助青年取得好工作。

奪得履歷競賽冠軍的周妤臻表示，多數前輩不願浪費時間教導新人，但她卻認為花時間培訓新人，不僅可提升團隊效率，也能為公司帶來附加價值。台南就業中心評選委員一致認為周妤臻的履歷作品、動機，充分展現個人優點，實為冠軍。

胡瑞娟主任提到，除獨創性的排版、敘事手法，新鮮人針對應徵職位，展現自身優勢才是勝出關鍵。她提醒，履歷表不要虛構、誇大，容易在面試上露出馬腳，如實呈現自己的經驗或技能即可。

(中時 )