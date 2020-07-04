如果沒有驗證假設、無法掌握台灣社會真正的感染情形，萬一新冠肺炎再度來襲，台灣如何精準防疫？彰化縣的萬人驗抗體行動，據了解，已經有2～3個縣市詢問彰化縣考慮跟進。為下一步防疫，全台灣該跟進廣篩廣驗嗎？

防疫優等生的台灣，今年秋冬天如果新冠肺炎（COVID-19又稱武漢肺炎）再來，會因為感染過的人太少而比國外更危險嗎？還是跟中國大陸往來無比密切的台灣，其實早就已經有很多人有抗體？正在緊鑼密鼓進行的彰化縣萬人驗抗體行動，應該會給出一些答案。

台灣新冠肺炎疫情趨緩，大眾也逐步回歸正常生活，但許多人仍隱約感到不安，畢竟國際上許多國家的疫情仍然嚴峻，不知道台灣是否會出現第二波疫情，而日前日本女學生從台灣返回日本後確診新冠肺炎，回推可能在台灣就遭到感染，也讓原本的揣測不安浮上檯面，台灣人又開始擔心病毒是否早已在社區潛伏，究竟有多少無症狀感染者？追問政府第二波防疫策略該怎麼做？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥的回答是：維持現行防疫措施，並且參考彰化縣萬人血清抗體檢測結果，與專家討論後擬定下一波防疫策略。

(圖／彰化縣府)

逆時中萬人體檢 彰化縣要找什麼答案？

彰化縣和台灣大學公共衛生學院合作的萬人體檢已經連續執行16年，今年碰上武漢肺炎疫情，萬人體檢決定聚焦在疫情超前部署，於6月初展開抗體檢驗。

中央不主張廣篩，彰化縣為什麼要這麼做？彰化縣衛生局長葉伯彥指出，疾病監測有其限制，總有些非典型的狀況會漏掉，所有傳染病都一樣，都可能有通報不完整、無症狀感染等問題，不可能百分之百，正因如此，透過有系統的血清檢驗反映真實疾病樣貌，並且監測變化，才能為下一步的政策擬定打好基礎。

當時中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中只淡淡地回應「我們祝他成功。」而專家諮詢小組召集人張上淳接受媒體訪問時也曾質疑，如果沒有用對檢測試劑，以至於偽陰、偽陽率高，或是做出來的結果是社區盛行率很低，那麼對於疫情控管和下一步防疫策略的制定不會有影響。

在中央並未直接表態支持，甚至隱隱帶著這項調查「無足輕重」的微妙氣氛中，彰化縣政府仍在社頭國小舉辦的「解封後第一場萬人健檢」時，同步開跑新冠病毒血清檢測，彰化縣縣長王惠美和台大公衛學院正副院長詹長權、陳秀熙都南下親自參與，用行動宣示「我們是玩真的」。

這項萬人新冠肺炎血清抗體調查的執行，是由台大公衛學院供應瑞士國際大藥廠的試劑、彰化縣衛生局提撥經費和採檢人力，取得血清檢驗數據後由台大公衛學院做後續分析，並提出未來防疫建議事項。

(圖／彰化縣府)

萬人驗抗體 聚焦5類高風險族群

採檢對象也經過縝密考量，包括5大類：「醫療照護防疫人員」、「確診個案及接觸者」、「居家檢疫者」、「居家關懷者」，以及「長照據點長者及工作人員」。葉彥伯指出，這5類採檢對象代表了不同的感染風險族群、年齡層、職業別、從不同國家入境的人，如此一來，涵蓋各種不同新冠病毒暴露的樣態，更具代表性。

檢驗「血清抗體」能看出什麼變化？

為什麼抽血檢驗抗體就能看出社區感染樣貌？

抗體是指人體的B淋巴球細胞所製造分泌的免疫球蛋白，用來對抗外來抗原，這些抗原可能是外來微生物，包括細菌、病毒、花粉、過敏原等，也可能是從他人身上移植來的器官，甚至是自己的某些蛋白分子。當人體偵測到不是體內原有的東西，尤其是含蛋白質的成分，會試圖將它消滅，可能由白血球直接將它吞噬、消化，也可能產生抗體來和抗原結合，使外來微生物失去原有功能、或者更容易把抗原帶到吞噬細胞被吞噬掉。

因此，抗體代表「曾經被感染過的痕跡」，檢測抗體就能了解一個人是否曾經感染過某種病毒或細菌。台大醫院檢驗醫學部名譽教授蔡克嵩表示，不同於病原或抗原檢測是要知道一個人是不是「正被病菌侵犯、有感染別人的能力」，抗體檢測可以了解「是否曾感染過某種病菌、或社會中多少人曾被感染過」。

其中又可從抽血驗到不同的抗體，推估感染的時間先後。蔡克嵩解釋，人體受到感染、抗原刺激後，約1週內會先分泌IgM抗體，接著逐漸消失；2～3週後分泌IgG，而且可以維持很久，可能終身都測得到。

也就是說，在抗體檢測試劑上，如果只顯示IgM抗體陽性，代表感染者尚在感染初期；若只有IgG 抗體陽性，表示在感染的後期或是恢復期；如果同時出現IgM與IgG抗體陽性，表示在感染中期、或稱為感染活躍時期。因此透過精確的抗體檢測分析，就能判斷是近期感染還是已經感染一段時間。

以最近的染疫日本女學生為例，中央流行疫情指揮中心所匡列的123位接觸者經採檢後全部為陰性，有可能是未受感染、或是受感染但症狀較輕或無症狀且已痊癒，若要進一步解答，甚至推估感染時間，就得靠檢驗抗體才能知道。

兩大關鍵 決定萬人血清檢驗成功與否

採檢的對象、試劑、經費、人力、分析者的專業能力都到位後，最重要的一點還是要確保檢驗結果是否可靠，葉彥伯指出，2大關鍵是「實驗室」和「對照組」。

1.在分子層級的病毒實驗室分析，提高準確度：

這次調查採用的瑞士大廠試劑，是經過美國FDA及台灣TFDA驗證，準確度和品質都沒問題，但由於是新的試劑，因此必須與其他病毒做鑑別，才能確保「敏感性」（sensitivity，指結果為陰性時愈能排除得病）和「特異性」（specificity，指結果為陽性時愈能確認得病）夠高，以提高檢驗判讀的準確度。

更且抗體的檢測本來就需要較高階的實驗室，但彰化縣當地的實驗室只能呈現結果為陽性或陰性，也就是「有沒有抗體」，卻無法進一步分析究竟是哪種抗體（IgM、IgG或其他抗體），在定量上也不夠細膩，因此葉彥伯與醫學中心的研究單位合作，在醫院實驗室做更完整的分析檢驗。

2.10萬筆樣本的「血清銀行」做為對照組：

為了避免試劑和人類其他冠狀病毒的抗體有交叉反應，產生誤差，中央研究院生醫所兼任研究員何美鄉與葉彥伯交換意見時也強調，一定要設置對照組，因此，彰化縣衛生局從血清銀行中取出2019年10月之前、也就是新冠肺炎出現之前的檢體作為對照組，與這次抽血的樣本互相比對。

其實，「血清銀行」正是彰化縣執行這次調查的優勢，因為早從2005年開始推廣「萬人健檢」時，在受檢民眾同意下，彰化縣每年都留存1萬多筆血清樣本，到現在血清銀行中已經保存10幾萬個樣本，「血清銀行是全世界各地要朝生技發展時很重要的根基，剛開始存的時候沒辦法預料要拿來做什麼，但是血清沒有留下來，就不會再有了。」葉彥伯強調，這次國際上幾個廣篩檢驗抗體的國家，是從捐血庫調過去的血當成對照組，但捐血行為並沒有經過系統性抽樣，也不會留下完整的個人背景資料，在分析上較為不足。

抗體檢驗勾勒疾病感染全貌 打造防疫基礎

詹長權指出，雖然全球對於人類感染新冠肺炎之後產生的抗體，究竟有沒有保護力、又能存在多久，都還沒有結論，驗出抗體也不等於免疫，但這樣的監測調查在流行病學上很重要，因為比起疾病通報，大規模血清篩檢更能看到疾病感染的全貌，正因如此，全世界已有20幾個城市進行大規模篩檢。他也透露，除了彰化縣之外，還有3個縣市主動詢問，也想規劃適合當地的血清檢驗，他樂見其成。前疾管局長蘇益仁也認為，中央可選擇北高兩市做各3,000人的小規模抗體檢驗，檢視社區可能的無症狀感染者，有助於提前部署第二波疫情時的防疫和篩檢策略。

至於對於萬人血清檢驗的結果如何預期？葉彥伯笑著搬出中央的答案回應：「張上淳說（抗體陽性率）是千分之六到八，我覺得台灣疫情控制得很好，整體數字不會高，而彰化畢竟不像台北人口這麼密集，數字還會更低吧！」

截至目前為止，彰化縣已經抽血2,000多人，葉彥伯說，整體結果會等到全部採檢完畢、分析，預計9月公布結果，究竟台灣的社區感染狀況如何？防疫上是否真的打了勝仗？全國都在看。

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(中時電子報)