經歷過壓迫政權，切身體會過「內在移民」的生命狀態，捷克當代藝術家弗拉基米爾・可可利亞，在台首次的個展，將其創作了30年的《大循環素描》系列大規模呈現，並期望觀者看精不看多，只要在幾幅作品前端詳超過1分鐘，甚至把自己視為畫框融入作品，便是他認為理想的「內在移民」觀展體驗。

「內在移民」一詞源自於德國納粹時期，由俄裔德籍作家弗蘭克·蒂斯提出。可可利亞此次在台個展以《內在移民：安身的視野》為題，策展人安博洛茲說明：「它指涉個體雖不認同其國家統治、卻又無法逃離壓迫政權時，所採取的處世之道」包括隱藏自身的思想與真實感受，限縮生活，把自己孤立起來等。

可可利亞前半生於捷克斯洛伐克共產統治下度過，曾歷經「布拉格之春」，深刻體會「內在移民」的生命狀態，此次以此作為展覽主題，以其富含哲思的各種創作媒介，以自己的探問與觀者互動，他表示自己雖是樂觀的人，但此次展出內容有許多與結束、死亡、盡頭有關的議題，仍希望觀眾能找到樂觀的氛圍，希望人們在感到內在生命被外在世界消耗時，由外而內轉向尋求平靜。

可可利亞以線條速寫如蠕蟲般的小人物，為生存而荒誕而艱辛的情境，這系列他創作了30餘年的作品，首次來台展出，此外他也早在1980年代便開始應用立體圖概念於創作中，希望觀者從不同角度參與圖像空間，他表示：「框架是自己給的，欣賞任何藝術作品有一定距離，自己有時也成為框架，和作品融為一體」。

把此次展出的部分作品視為「操作手冊」，可可利亞建議：「不需要把每件作品都看過，只要在幾件作品前，站個1分鐘，和畫面對話就很好。

(旺報 )