美國一對老夫妻陪伴彼此走過53個年頭，但日前2人都確診新冠肺炎，在老先生得知自己的太太被送進加護病房後，氧氣量突然下降，醫護人員便安排夫妻倆在同一個病房內，最後2人牽著手，在老太太嚥氣後的30分鐘，老先生也跟著走了，令在場醫護人員忍不住落淚。

綜合外媒報導，這對老夫妻79歲柯帝斯.塔普利（Curtis Tarpley）和80歲貝蒂.塔普利（Betty Tarpley），2人就讀同一所高中，相戀並結婚，育有兩個孩子，陪伴彼此走過了53個年頭，但日前2人不幸確診新冠肺炎，並相繼住進加護病房。

原本這對老夫妻的病情還算穩定，沒想到老太太的病情突然惡化，醫生也告訴家屬要做好心理準備，這對老夫妻的兒子得知後，立刻告訴父親，同時也替母親向父親表達愛意，但老先生得知消息後，氧氣含量也突然下降。

當時在加護病房照顧老先生的護理師表示，他當時腦海浮現一個想法，就是希望能讓老夫妻在一起，於是在取得醫師及其他護士同意後，便將老太太移至老先生的病房。

該名護理師表示，「當把老夫妻調到同一個病房後，我看到柯帝斯試圖看向貝蒂，但他身體很虛弱，而柯帝斯眼睛睜開，眉毛也挑起來，他一定知道貝蒂在哪裡，並把手放在貝蒂的手臂上；老實說，他們無能為力，所以用這種無聲的交談，顯然了解彼此」，在老太太嚥氣後的30分鐘，老先生也隨之而去。夫妻倆的兒子則表示，他從未要求醫院將父母安排在同個病房，但護理師卻如此貼心地安排了，讓他相當感謝護理師們的同理心與善良。

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(中時電子報)